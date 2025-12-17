Mercato Milan, prossime 48 ore decisive per Fullkrug: accordo trovato col West Ham, questi i termini finali dell’operazione

Mercato Milan, le prossime 48 ore saranno decisive per sbloccare definitivamente la trattativa Fullkrug col West Ham

Il calciomercato invernale del Milan sta per regalare il primo colpo ufficiale. Secondo quanto rimbalza dalla stampa tedesca (in particolare da Sky Deutschland con Florian Plettenberg), la trattativa per portare Niclas Füllkrug in rossonero è entrata nella fase dei “colloqui finali”.

Mercato Milan, i dettagli dell’accordo per Fullkrug: diritto di riscatto a 15 milioni

Dopo la frenata riportata da Pellegatti sul possibile muro del West Ham per l’obbligo, le ultime ore sembrano aver portato a un punto d’incontro favorevole per Igli Tare. Le basi dell’operazione sono ormai tracciate:

Formula: Prestito oneroso fino al termine della stagione.

Prestito oneroso fino al termine della stagione. Riscatto: Diritto di acquisto fissato tra i 13 e i 15 milioni di euro. Una cifra che soddisfa il West Ham, desideroso di liberarsi dell’ingaggio pesante del tedesco (circa 100.000 sterline a settimana), e permette al Milan di valutare l’integrità fisica del giocatore prima di un impegno definitivo.

Il cronoprogramma: chiusura entro 48 ore

Il Milan ha fretta. L’infortunio di Santiago Gimenez, che ha scelto la via dell’operazione alla caviglia proprio oggi, ha reso l’acquisto di una punta una necessità immediata.

Il vertice a Londra: Tra domani e venerdì è previsto l’incontro decisivo a Londra tra l’entourage di Füllkrug e il direttore generale (o gli uomini mercato) del West Ham per limare gli ultimi dettagli e ottenere il via libera ufficiale.

Tra domani e venerdì è previsto l’incontro decisivo a Londra tra l’entourage di Füllkrug e il direttore generale (o gli uomini mercato) del West Ham per limare gli ultimi dettagli e ottenere il via libera ufficiale. Obiettivo Milanello: La società rossonera vuole chiudere l’iter burocratico entro 48 ore, per permettere al “Lücke” (così soprannominato in Germania) di sbarcare a Milano già nei prossimi giorni ed essere a disposizione di Allegri per la ripresa degli allenamenti.

La volontà del giocatore: si sente già rossonero

Füllkrug ha le idee chiarissime. Nonostante i sondaggi di Augsburg e Wolfsburg, l’attaccante della Nazionale tedesca ha messo il Milan in cima alla sua lista. Chi gli è vicino riferisce che il ragazzo si sente già a Milano: ha rifiutato ogni altra destinazione, affascinato dalla possibilità di giocare a San Siro e di riscattare una stagione complicata in Premier League.