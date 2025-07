Mercato Milan, si complica Fran Garcia? Florentino Perez gela Tare, valutazione monstre

Mercato Milan, può complicarsi la pista che porta a Fran Garcia per il ruolo di terzino sinistro: valutazione monstre del Real Madrid

Il Real Madrid è al centro di una vera e propria rivoluzione difensiva in vista della prossima stagione, con una decisione cruciale da prendere sul fronte dei terzini sinistri: Fran García o Ferland Mendy, uno dei due dovrà dire addio. Le ultime indiscrezioni, riportate dal prestigioso quotidiano Diario AS, suggeriscono che la bilancia penda fortemente verso la partenza di Mendy, aprendo scenari interessanti per il giovane talento spagnolo, Fran García.

Fran García, un Nome Caldo nel Calciomercato Estivo

L’attenzione si concentra prepotentemente su Fran García, il cui valore di mercato ha subito un’impennata significativa negli ultimi mesi. Questa crescita esponenziale è attribuibile in larga parte alle sue brillanti prestazioni, culminate con l’ottimo Mondiale per Club. Un palcoscenico globale che ha permesso a García di mostrare appieno le sue qualità tecniche, la sua velocità e la sua visione di gioco, attirando gli sguardi di numerosi top club europei. Tra questi, il calciomercato Milan sembra essere il più interessato.

Il club rossonero, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Igli Tare in piena attività, ha individuato in Fran García l’obiettivo primario per rafforzare la fascia sinistra. La sua età (ancora giovane, ma già con esperienza a livelli importanti), le sue doti atletiche e la sua capacità di spingere e coprire lo rendono un profilo ideale per le ambizioni del Milan. La richiesta del Real Madrid per il suo cartellino, tuttavia, è tutt’altro che contenuta.

Valutazioni Stellari: Da 25 a 30 Milioni di Euro per Fran García

Secondo le informazioni riportate da Diario AS, il Real Madrid, conscio del potenziale inespresso e del valore in costante crescita di Fran García, starebbe valutando di cederlo per una cifra che superi i 25 milioni di euro. Addirittura, il club spagnolo non escluderebbe di chiedere ben 30 milioni di euro. Questa valutazione, un tempo impensabile per un giocatore riacquistato dopo un periodo di prestito (o rientrato da una cessione con diritto di recompra), testimonia la fiducia che la dirigenza e lo staff tecnico nutrono nelle sue capacità, ma anche la loro volontà di monetizzare un asset di grande valore.