Mercato Milan, Emerson Royal e Pobega esclusi dalla tournee: il motivo è da non credere! La ricostruzione

Mercato Milan, Allegri ha escluso Emerson Royal e Tommaso Pobega dai convocati per la tournee: i motivi dietro la scelta del tecnico

Il calciomercato Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, si appresta a partire per la sua tournée estiva in Asia e Australia, un’occasione cruciale per cementare il gruppo e affinare le tattiche in vista della prossima stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la lista dei convocati ha già iniziato a delineare le prime, chiare strategie del club rossonero, con alcune assenze significative che indicano movimenti imminenti sul mercato.

Tra i nomi eccellenti che non prenderanno parte al viaggio, spicca quello di Tommaso Pobega. Il centrocampista, di rientro da un periodo di prestiti, sembra essere ormai a un passo dal Bologna. Le trattative sono in fase avanzata e si parla di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro. La sua esclusione dalla tournée è un segnale inequivocabile di una cessione oramai definita, che permetterà al Milan di incassare una somma utile per finanziare altri obiettivi di mercato. La sua partenza libera uno slot importante a centrocampo, suggerendo che Allegri e Tare abbiano già in mente profili specifici per rinforzare il reparto.

Un’altra assenza notevole è quella di Emerson Royal. Il terzino, il cui nome era stato accostato al Milan nelle scorse settimane, non ha ancora avuto modo di allenarsi con i nuovi compagni a causa dei postumi di un infortunio. La sua situazione fisica precaria ha evidentemente influito sulla decisione di non includerlo nella lista per la tournée. Inoltre, l’interessamento del Betis Siviglia per il giocatore complica ulteriormente la sua permanenza a Milano. La dirigenza rossonera potrebbe optare per non rischiare, preferendo cedere un giocatore con problemi fisici e reinvestire altrove. Questa situazione sottolinea l’attenzione di Tare nel costruire una rosa non solo di qualità, ma anche fisicamente integra e pronta ad affrontare le sfide di una stagione lunga e impegnativa.

Infine, come prevedibile e già anticipato dalla Gazzetta dello Sport, non faranno parte della spedizione in Oriente Yacine Adli, Devis Vasquez e Ismael Bennacer. Questi tre calciatori, infatti, non erano stati nemmeno inclusi nelle convocazioni per il raduno di Milanello della Prima Squadra. La loro esclusione, quindi, non sorprende e conferma la volontà di Allegri e Tare di non considerarli parte integrante del progetto tecnico attuale. Per loro si aprono le porte del mercato, con la dirigenza che cercherà le migliori soluzioni per cederli, probabilmente a titolo definitivo o in prestito con diritto/obbligo di riscatto, in modo da alleggerire il monte ingaggi e fare cassa per ulteriori operazioni in entrata.

Le scelte per la tournée asiatica e australiana sono un primo, chiaro messaggio di come Allegri e Tare intendano plasmare il nuovo Milan. Si punta a una rosa snella, funzionale alle idee del tecnico, e a liberare risorse per colpi mirati che possano davvero innalzare il livello qualitativo della squadra. La prossima finestra di mercato si preannuncia quindi più che mai strategica per il futuro rossonero.