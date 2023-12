Mercato Milan, scelto l’erede di Krunic: Moncada pronto a chiudere per quel gioiello

Mercato Milan, scelto in casa rossonera l’erede di Rade Krunic: è Ouedraogo dello Schalke 04. Moncada pronto a chiudere

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha già individuato l’erede di Rade Krunic, in uscita a gennaio con direzione Fenerbahce.

I rossoneri, con Moncada in testa, vogliono chiudere per Ouedraogo, talento classe 20006 dello Schalke 04. Il dirigente ex Monaco è pronto a versare la clausola rescissoria da 12 milioni di euro per poi lasciarlo in prestito in Germania fino a giugno prima del trasferimento a Milanello in estate.