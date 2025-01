Mercato Milan, Ibrahimovic ne mette tre alla porta! Uno è un insospettabile, non se lo aspettava nessuno

Mercato Milan, in tre alla porta per gennaio: Chukwueze, Okafor e, a sorpresa, anche Emerson Royal. Tutti i dettagli

Importante aggiornamento sul calciomercato Milan fornito da Gianluigi Longari, noto giornalista esperto di mercato, dalle colonne di Sportitalia.

Milan, gli intoccabili si contano sulle dita di una mano. I milanesi saranno potenzialmente aperti ad ascoltare eventuali manifestazioni di interesse per giocatori come Emerson Royal, Chukwueze o Okafor. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire il destino dei tre calciatori in uscita.