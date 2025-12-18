Calciomercato
Mercato Milan, non solo Fullkrug: spunta la carta Duvan Zapata per Allegri. Il colombiano arriva insieme al tedesco?
Mercato Milan, i rossoneri pensano al doppio innesto in attacco a gennaio: oltre a Fullkrug spunta la candidatura di Duvan Zapata
Le manovre del Milan per rinforzare l’attacco si arricchiscono di un nuovo, sorprendente capitolo. Mentre la dirigenza lavora per consegnare a Massimiliano Allegri un sostituto dell’infortunato Gimenez, le recenti dichiarazioni di Massimo Brambati a TMW Radio hanno rimescolato le carte, spostando i riflettori su un profilo ben noto al nostro campionato: Duvan Zapata.
Mercato Milan, l’incognita Füllkrug e il retroscena di Brambati
Il centravanti tedesco del West Ham, sebbene apprezzato tecnicamente, non sembra convincere appieno Allegri sotto il profilo della tenuta atletica. Il procuratore ha rivelato un recente confronto con il tecnico livornese:
PAROLE – «A cena con Allegri l’ho sentito dubbioso su Füllkrug. Il problema non è il talento, ma lo storico degli infortuni. Max teme di trovarsi con un giocatore indisponibile nel momento del bisogno».
Perché Duvan Zapata è l’uomo giusto
A fronte di questi dubbi, la candidatura di Zapata ha iniziato a guadagnare terreno nei corridoi di via Aldo Rossi. Il colombiano del Torino rappresenta l’identikit perfetto per le esigenze immediate di Allegri:
- Affidabilità e Muscoli: Zapata è la garanzia di quell’impatto fisico e di quel gioco di sponda che mancherà senza Gimenez. La sua profonda conoscenza della Serie A azzererebbe i tempi di inserimento.
- Affare Strategico: Con un contratto in scadenza a giugno 2026, il Torino non ha una posizione di forza assoluta. Igli Tare potrebbe approfittarne per imbastire un’operazione economicamente vantaggiosa, assicurandosi un bomber esperto a cifre contenute.
Mentre la trattativa per Füllkrug rallenta a causa delle perplessità fisiche, il nome di Zapata si scalda: potrebbe essere lui l’usato sicuro scelto dal Milan per blindare l’attacco a gennaio.