Mercato Milan, clamorosa indiscrezione! Non solo Fullkrug, Tare può pensare al doppio colpo pescando in Serie A

Mercato Milan, arriva una pesante indiscrezione sull’attacco rossonero in vista di gennaio: oltre Fullkrug può arrivare anche Duvan Zapata

Il mercato del Milan si tinge di giallo dopo le rivelazioni di Massimo Brambati. Intervenuto a TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore ha svelato un retroscena che potrebbe cambiare le gerarchie per l’attacco rossonero, nato direttamente da un confronto con il tecnico livornese.

I dubbi di Allegri su Füllkrug

Nonostante la trattativa con il West Ham sia in fase avanzata, Massimiliano Allegri non sarebbe del tutto convinto dell’investimento sul tedesco. Il nodo non è tecnico, ma fisico:

PAROLE – «Sono stato a cena con Allegri e non mi sembrava molto convinto, non tanto per il valore del giocatore ma per i problemi fisici. Portarti in casa un giocatore che può essere non sempre a disposizione è un problema. Lo dice lo storico di questo giocatore».

Le parole di Brambati confermano l’allarme lanciato anche dal tecnico degli Hammers sugli stop ricorrenti di Füllkrug. In un momento in cui il Milan deve sostituire l’infortunato Gimenez, l’ultima cosa che Allegri desidera è un sostituto a sua volta “fragile”.

Mercato Milan, la tentazione Duvan Zapata

Se Füllkrug frena, sale la candidatura di un usato sicuro della Serie A: Duvan Zapata. Il centravanti del Torino, con il contratto in scadenza a giugno 2026, sarebbe il profilo ideale per l’allenatore: