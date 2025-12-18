Calciomercato
Icardi Milan: la pista rimane fredda. Il Diavolo sceglie il pragmatismo tedesco. I motivi dietro il no all’ex Inter
Icardi Milan, il centravanti argentino continua a non scaldare i dirigenti rossoneri che sono pronti a chiudere per Fullkrug del West Ham
Il mercato di gennaio del Milan si preannuncia elettrico, ma i sogni di un ritorno in Italia di Mauro Icardi sembrano destinati a rimanere tali. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il profilo dell’attaccante argentino del Galatasaray non sta scaldando i cuori della dirigenza rossonera in questa sessione invernale.
Icardi Milan, perché il discorso “non si scalda”
Nonostante il fascino che un bomber da oltre 120 gol in Serie A possa esercitare, l’operazione Icardi presenta ostacoli che il Milan, al momento, preferisce non affrontare:
- Costi e Ingaggio: L’investimento economico per strappare “Maurito” al Galatasaray sarebbe imponente, sia in termini di cartellino che di stipendio, fuori dai parametri attuali di via Aldo Rossi per un giocatore della sua fascia d’età.
- La priorità è il campo: In un momento delicato come quello post-operazione di Gimenez, la società cerca garanzie tattiche immediate piuttosto che colpi mediatici che richiederebbero equilibri diversi nello spogliatoio.
La scelta è Füllkrug: Affondo decisivo
Il “discorso freddo” su Icardi è la diretta conseguenza dell’accelerazione su un altro fronte. Il Milan ha infatti deciso di puntare tutto su Niclas Füllkrug.
- Obiettivo Gennaio: L’intenzione di Igli Tare è quella di chiudere la pratica con il West Ham nei prossimi giorni per mettere il centravanti tedesco a disposizione di Massimiliano Allegri già per l’inizio del nuovo anno.
- Il sorpasso: Füllkrug garantisce quel peso offensivo e quella propensione al gioco di squadra che Allegri predilige, sorpassando nelle preferenze tecniche la candidatura di un finalizzatore puro come l’argentino.
Mentre Icardi sembra destinato a proseguire la sua avventura in Turchia (o a valutare altre sirene estere), il Milan si muove con pragmatismo teutonico per blindare l’attacco.