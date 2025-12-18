Fullkrug al Milan a gennaio? Il tecnico del West Ham fa chiarezza in conferenza stampa sul tedesco

Fullkrug è al centro di una serrata trattativa per il passaggio al Milan a gennaio: il tecnico del West Ham ha fatto chiarezza in conferenza stampa

Nonostante la trattativa tra Milan e West Ham sembri ormai decollata, da Londra arrivano i primi segnali di chiusura diplomatica. Il tecnico degli Hammers è intervenuto in conferenza stampa per fare chiarezza sulla situazione di Niclas Füllkrug, obiettivo numero uno di Igli Tare per gennaio.

Il rebus infortuni: «Rallentato da piccoli guai»

L’allenatore del club inglese ha provato a spostare il focus dalle voci di mercato alle condizioni fisiche del centravanti tedesco, confermando indirettamente i dubbi sollevati da alcuni analisti in Italia:

PAROLE – «Füllkrug? Da quando sono arrivato ha iniziato entrambe le prime due partite e ciò che lo sta rallentando sono i piccoli infortuni che continuano a tenerlo fuori».

Parole che descrivono un giocatore centrale nel progetto tecnico inglese, ma frenato da una tenuta fisica precaria. Proprio questo aspetto sta spingendo il Milan a insistere per una formula di prestito con diritto di riscatto, una sorta di “periodo di prova” per valutare l’integrità del giocatore prima di un investimento definitivo in estate.

Silenzio sui rumors: «Non è il momento»

Sull’interesse concreto dei rossoneri e sulle notizie lanciate da Matteo Moretto riguardo a una trattativa in fase avanzata, il tecnico è stato categorico:

PAROLE – «Cerco di ignorare i rumors di mercato, non è il momento di pensarci».

La strategia del Milan tra Londra e Riad

Mentre da Londra si predica calma, il Milan ha fretta. L’operazione alla caviglia di Santiago Gimenez ha lasciato un vuoto che Allegri vuole colmare entro i primi giorni di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, Füllkrug avrebbe già dato il suo assenso totale al trasferimento, affascinato dalla possibilità di giocare con Modric e giocarsi lo Scudetto.

Il muro del West Ham sembra più una strategia per alzare il prezzo del prestito oneroso o per forzare l’inserimento di un obbligo di riscatto (fissato intorno ai 16 milioni di euro), ma la volontà del calciatore potrebbe essere, come spesso accade, l’ago della bilancia.