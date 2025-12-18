Fullkrug Milan, arrivano conferme dal West Ham: la notizia non lascia dubbi

Fullkrug Milan – Dalla Germania riportano conferme, il West Ham conta di chiudere l’affare a breve

Il mercato invernale del Milan entra nel vivo con un obiettivo chiarissimo: regalare un nuovo centravanti di peso alla rosa. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal quotidiano tedesco BILD, il club di via Aldo Rossi avrebbe rotto gli indugi per Niclas Füllkrug, individuato come il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, celebre per la sua predilezione verso attaccanti fisici capaci di dialogare con la squadra e dominare l’area di rigore, avrebbe dato il suo convinto benestare all’operazione.

Füllkrug e il West Ham: aria di addio

Il futuro del “panzer” tedesco sembra essere lontano dalla Premier League. Filtra infatti con insistenza la notizia che il West Ham sia intenzionato a privarsi del giocatore in tempi brevi. Füllkrug, classe 1993 e colonna della nazionale tedesca, è una punta centrale vecchio stampo: forte fisicamente, letale nel gioco aereo e dotato di un senso del gol che lo ha reso uno dei bomber più prolifici della Bundesliga prima del suo approdo in Inghilterra.

Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi con la maglia degli Hammers, il calciatore nativo di Hannover sarebbe entusiasta di approdare in Serie A per vestire la maglia del Diavolo.

La strategia dei rossoneri

La dirigenza dei rossoneri sta lavorando ai fianchi del club londinese per trovare la quadratura economica. L’idea è quella di inserire un elemento di esperienza internazionale che possa alternarsi o completare il reparto avanzato, garantendo ad Allegri soluzioni tattiche differenti, specialmente nei match più bloccati.

L’innesto di un profilo come quello di Füllkrug permetterebbe ai lombardi di aumentare il peso specifico negli ultimi sedici metri, sfruttando i cross dalle fasce e la capacità del tedesco di ripulire palloni sporchi per i compagni.

Un colpo per puntare in alto

Con l’apertura imminente della sessione di riparazione, il Milan vuole bruciare la concorrenza. Se l’affare dovesse andare in porto, il club meneghino si assicurerebbe un attaccante nel pieno della maturità agonistica, pronto a dare un contributo immediato per la rincorsa agli obiettivi stagionali. I tifosi restano in attesa: il nome di Niclas Füllkrug è quello più caldo per scaldare l’inverno del calciomercato.