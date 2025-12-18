Thiago Silva, tutto confermato: addio al Fluminense! Il Milan ci crede, l’annuncio

Thiago Silva lascia ufficialmente il Fluminense, farà ritorno in Europa, per il Milan restano quindi vive le speranze

Trovano conferma ufficiale le voci che circolavano nell’ultimo periodo, Thiago Silva lascia il Fluminense, per la seconda volta nella sua carriera. Il difensore brasiliano, a 41 anni, vorrebbe giocarsi un’ultima avventura di sei mesi in Europa, con l’opportunità di rilanciarsi nel calcio di alto livello.

IL COMUNICATO – «Cresciuto nelle giovanili del Fluminense, Thiago conclude la sua seconda esperienza con la squadra professionistica del club. Campione della Copa do Brasil 2007, il capitano ha giocato 212 partite e segnato 19 gol con la maglia tricolore. Thiago Silva, tornato al club lo scorso anno come una leggenda del calcio mondiale, lascia un’eredità di dedizione e amore per il Fluminense. Il club ringrazia l’atleta per la dedizione e la professionalità dimostrate durante la sua carriera e gli augura grande successo nel suo nuovo percorso».

Sementite più volte le voci che lo accostavano al Milan, però potrebbe essere comunque un’opzione viva, una sorta di occasione, non senza rischi, ma che continua a stuzzicare parte della tifoseria.