Calciomercato
Thiago Silva lascia il Fluminense: si profila il ritorno a Londra. Milan definitivamente sfumato?
Thiago Silva, dopo aver lasciato il Fluminense, si avvicina al ritorno a Londra e quindi in Premier League: ecco le squadre interessate
Thiago Silva, il difensore brasiliano di 41 anni, ha deciso di lasciare anticipatamente il Fluminense e il suo futuro sembra riportarlo in Inghilterra.
Secondo la fonte brasiliana Globo, la decisione è dettata dalla volontà di ricongiungersi alla famiglia a Londra, dove i suoi figli sono attualmente impegnati nell’accademia giovanile del Chelsea.
Questo ritorno logistico in Inghilterra aprirebbe la possibilità per Thiago Silva di continuare la sua carriera in Premier League, concentrandosi sulle squadre con sede nella capitale che potrebbero essere interessate a un difensore della sua esperienza a parametro zero.
I club di Londra che potrebbero muoversi per un “atto di fede” come descritto da Pedullà (vista l’età) includono:
- West Ham
- Fulham
- Crystal Palace
- Brentford
Un eventuale accordo con uno di questi club permetterebbe a Thiago Silva di chiudere la carriera ai massimi livelli, mantenendo al contempo la vicinanza alla sua famiglia.