 Calciomercato Milan, Sergio Ramos o Thiago Silva per la difesa?
Calciomercato Milan, Sergio Ramos o Thiago Silva per la difesa? Serve un atto di fede. Ecco perchè

1 ora ago

Calciomercato Milan, restano vive le suggestioni Sergio Ramos e Thiago Silva per la difesa ma serve un vero e proprio atto di fede

Due colonne portanti del calcio mondiale, Thiago Silva e Sergio Ramos, si affacciano nuovamente sul mercato europeo, ma le loro ambizioni si scontrano con l’età avanzata.

Entrambi desiderano tornare nel calcio che conta, e i loro nomi sono stati accostati alla Serie A. Tuttavia, come sottolinea Alfredo Pedullà, finora non c’è stato alcun movimento concreto.

Calciomercato Milan, la situazione in difesa

Per quanto riguarda il Milan, il nome di Thiago Silva rievoca grandi ricordi, ma il suo ritorno è confinato al puro sentimentalismo:

PAROLE – «I discorsi legati al Milan sono legati a una nostalgia che ogni tanto monta, essendo stato Thiago Silva un pilastro indimenticabile. Oltre la nostalgia c’è nulla».

Lo stesso discorso vale per Sergio Ramos, anch’egli autore di pagine indelebili.

Pedullà chiarisce che l’ingaggio di due difensori così esperti richiede un vero e proprio “atto di fede” da parte dei club:

PAROLE – «Siccome bisogna guardare avanti e non indietro serve un atto di fede. Che va oltre gli aspetti economici, ma che tiene inevitabilmente conto della carta d’identità»

La combinazione di costi elevati e la carta d’identità ferma i club italiani, che preferiscono guardare a profili più futuribili.

