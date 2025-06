Mercato Milan, conferme su Maignan! Prima offerta arrivata, i rossoneri nicchiano. C’è una precisa sensazione

Mercato Milan, arrivano conferme sulla prima offerta del Chelsea per Mike Maignan: sul piatto 15 milioni di euro. I rossoneri nicchiano

Il futuro di Mike Maignan si tinge di giallo a Milanello, con il portiere francese al centro di un vero e proprio intrigo di mercato che tiene col fiato sospeso i tifosi rossoneri. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Antonio Vitiello, il Chelsea ha sferrato il suo primo assalto per il numero uno milanista, mettendo sul piatto un’offerta di 15 milioni di euro. Una cifra, tuttavia, considerata insufficiente dal calciomercato Milan, che per privarsi di uno dei suoi pilastri chiede decisamente di più.

La sensazione, sempre secondo quanto riferito da Vitiello, è che le prossime ore saranno decisive. Le parti si incontreranno nuovamente e l’ottimismo filtra per una possibile intesa su una cifra di compromesso. Un accordo che potrebbe ricalcare lo schema già visto con il Manchester City per Tijjani Reijnders, con l’inserimento di bonus facilmente raggiungibili per avvicinare le richieste del Milan all’offerta iniziale dei Blues. Proprio Reijnders, tra l’altro, è atteso a breve per le visite mediche con i Citizens, a conferma di come il Milan stia già operando sul fronte delle uscite per finanziare il proprio mercato in entrata.

La posizione di Massimiliano Allegri, il cui nome circola con insistenza come prossimo tecnico rossonero, aggiunge un ulteriore elemento di complessità alla vicenda. L’ex allenatore della Juventus, infatti, avrebbe espresso la chiara volontà di trattenere Maignan a Milano. L’idea di Allegri sarebbe quella di iniziare il nuovo corso tecnico ripartendo da calciatori di comprovata esperienza e carisma, proprio come il portiere francese, considerato un elemento cardine da cui costruire la rifondazione.

Tuttavia, la volontà del giocatore sembra andare in direzione opposta. Maignan, infatti, starebbe spingendo con decisione per lasciare il Milan. La rottura tra il portiere e la società rossonera risalirebbe ai mesi scorsi, in seguito al mancato rinnovo del contratto. Una situazione che ha logorato il rapporto e che ora lo spinge a cercare una nuova avventura lontano da San Siro, presumibilmente proprio in Premier League, sponda Chelsea.

Il Milan si trova dunque di fronte a un bivio cruciale: cedere alle richieste del suo portiere e monetizzare dalla sua cessione, reinvestendo i proventi sul mercato, oppure tentare di trattenerlo, scontrandosi con la sua volontà e con il pressing di un top club europeo come il Chelsea. Le prossime ore saranno fondamentali per capire quale sarà l’epilogo di questa intricata trattativa che potrebbe ridefinire le strategie di entrambe le squadre e il destino di uno dei portieri più stimati d’Europa.