Calciomercato
Mercato Milan, l’infortunio alla caviglia non cambia i piani: Gimenez verso l’addio a gennaio? Cosa filtra dall’entourage del messicano
Mercato Milan, nonostante l’imminente operazione di Santiago Gimenez il calciatore messicano potrebbe lasciare Milanello a gennaio
L’imminente operazione alla caviglia di Santiago Gimenez non sembra aver spento del tutto le voci su un suo possibile addio, nonostante la complessità clinica della situazione. Se da un lato il Milan è obbligato a cercare un sostituto (con Füllkrug in pole), dall’altro il calciatore riflette sul proprio futuro immediato.
Secondo quanto riportato da Ramazzotti su Gazzetta.it, la situazione è paradossale. Sebbene l’intervento chirurgico renda oggettivamente difficile trovare una nuova squadra a gennaio, l’entourage del messicano non è intenzionato a restare a guardare.
Mercato Milan, la paura del “fuori progetto” per Gimenez
Il motivo dietro questa ricerca di mercato, nonostante l’infortunio, è chiaro:
- Mesi di inattività: Rimanere a Milano, una volta ristabilito, potrebbe voler dire andare incontro a mesi di soli allenamenti (o quasi), vista la probabile esclusione dalle rotazioni titolari e l’arrivo di nuovi rinforzi.
- Voglia di riscatto: Il giocatore e i suoi agenti temono che, con l’arrivo di un nuovo centravanti e il rientro graduale a febbraio, lo spazio per il numero 7 sia ridotto al minimo.
Nonostante il consulto in Olanda abbia sancito la necessità dell’operazione, la finestra di gennaio resta un’incognita: il Milan difficilmente riceverà offerte concrete per un giocatore convalescente, ma la volontà di Gimenez di cambiare aria per non finire ai margini del progetto di Allegri potrebbe spingere i suoi rappresentanti a cercare soluzioni creative.