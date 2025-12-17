Infortunio Santiago Gimenez, decisione presa: il messicano si opera! Tempi di recupero stimati in… Ultimissime

Infortunio Santiago Gimenez, il centravanti messicano ha sciolto le riserve e ha deciso di operarsi alla caviglia: circa due mesi di stop

La notizia che l’ambiente rossonero temeva è diventata realtà: Santiago Gimenez si opera. Nonostante un mese e mezzo di stop e il tentativo di evitare l’intervento, il dolore alla caviglia — sorto dopo la sfida contro l’Atalanta — non è sparito.

Secondo quanto riportato da Milannews24, il consulto specialistico svoltosi ieri, martedì 16 dicembre, in Olanda ha sancito il fallimento della terapia conservativa. L’attaccante messicano ha dunque deciso di finire sotto i ferri per risolvere definitivamente il problema.

Infortunio Santiago Gimenez, tempi di recupero e obiettivi

Il percorso di riabilitazione sarà lungo e delicato:

Stop stimato: Almeno due mesi nella migliore delle ipotesi.

Almeno nella migliore delle ipotesi. Rientro previsto: Non prima di febbraio 2025 .

Non prima di . Il traguardo di Santi: L’obiettivo del numero 7 è tornare al 100% della condizione per la fase finale della stagione e, soprattutto, per il Mondiale che disputerà in estate con il suo Messico.

L’impatto sul calciomercato

Questa scelta medica stravolge completamente i piani del Direttore Sportivo Igli Tare e di Massimiliano Allegri:

Cessione impossibile: Diventa ormai irrealistico immaginare una partenza di Gimenez a gennaio; nessun club acquisterebbe un giocatore attualmente infortunato e convalescente. Caccia al sostituto: Il Milan ha ora l’obbligo morale e tecnico di intervenire. Con Gimenez ai box e Nkunku ancora in cerca della miglior forma, Tare deve individuare un nuovo profilo offensivo (con Füllkrug in pole position) che possa garantire peso e gol immediati.

Sono ore di valutazione profonda a Casa Milan: l’infortunio di Gimenez non è più un “mistero”, ma una certezza che impone una decisa accelerata nelle trattative in entrata.