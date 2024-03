Mercato Milan, un big può partire a giugno? In casa rossonera si sta valutando una precisa opportunità. TUTTI i dettagli

Mercato Milan, in casa rossonera si valuta l’opportunità di una cessione di un big a giugno: tutti i dettagli sulle mosse dei rossoneri

Come riportato da Repubblica, il calciomercato Milan, in vista della prossima estate, rischia di perdere almeno uno dei suoi big (identificati in Maignan, Theo Hernandez e Leao).

Va precisato, come scrive il noto quotidiano, che i rossoneri non hanno esigenze di bilancio e quindi non sono di base costretti a cedere qualcuno. Tuttavia in casa Milan comincia a serpeggiare l’idea di recuperare i mancati proventi del percorso Champions dello scorso anno (la squadra di Pioli arrivò in semifinale mentre quest’anno è uscita ai gironi) con la cessione di un top ad almeno 70 milioni di euro. Parte di questa cifra andrebbe poi a finanziare il mercato in entrata.