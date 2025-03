Mercato Milan, Cardinale interviene e decide il budget estivo! Le ultimissime

Condividi via email

Mercato Milan, Gerry Cardinale fissa il budget per la prossima campagna acquisti: decisive le eventuali cessioni. Ultime

Come riportato da calciomercato.com, Gerry Cardinale, patron rossonero, fisserà nell’incontro in America con Furlani il budget per il calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «Infine si parlerà inevitabilmente di ciò che più interessa nella gestione annuale: il budget. Perché per fare la rivoluzione servono i soldi e senza la qualificazione alla prossima Champions League mancheranno introiti importantissimi. La previsione del bilancio dice che il 30 giugno 2025 si chiuderà “o con un piccolo utile o con una piccola perdita, in assenza di grandi cessioni”, ma è proprio da qui che scatterà il dibattito perché per poter operare servirà avere margine economico e da dove potrà arrivare? Quella parola “cessioni” sarà quindi fondamentale».