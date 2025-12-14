Mercato Milan, bomba clamorosa: Tare sta per chiudere il colpo a parametro zero! Arriva lui in attacco

Mercato Milan, arriva una bomba clamorosa dalla Spagna: Tare ad un passo dall’accordo a parametro zero con Dusan Vlahovic

Il mercato si infiamma in vista della prossima stagione, con il futuro di un attaccante di altissimo profilo che si fa sempre più incerto. Stiamo parlando del giocatore serbo, attualmente in forza alla Juventus e fermo ai box a causa di un grave infortunio muscolare che ha richiesto addirittura un intervento chirurgico, Dusan Vlahovic. Il suo contratto con i bianconeri scade il prossimo giugno, rendendolo un’opportunità di mercato a parametro zero estremamente appetibile per molti top club europei.

Diverse squadre si stanno muovendo con anticipo, tra cui il Barcellona, da tempo interessato al profilo del centravanti.

Tuttavia, secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di SPORT.es, l’operazione potrebbe subire un clamoroso ribaltamento, con una rivale italiana pronta ad anticipare i catalani.

Mercato Milan, Vlahovic vicinissimo a zero

Il Milan, infatti, sarebbe molto vicino a raggiungere un accordo con l’attaccante serbo, con ogni probabilità in vista della stagione 2026/27. Questa mossa strategica permetterebbe al club rossonero di assicurare a Massimiliano Allegri il centravanti di cui aveva bisogno, un profilo forse più idoneo alle richieste tattiche del tecnico rispetto a quanto avuto a disposizione nel campionato attuale.

L’affare, se finalizzato, rappresenterebbe un durissimo colpo per la Juventus, che vedrebbe sfumare un asset importante a costo zero, e un rinforzo di altissimo livello per il Diavolo.