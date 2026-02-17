Mercato Milan, dalla Germania arriva il nuovo attaccante per Allegri? Il prezzo è sceso: i rossoneri ci pensano per l’estate

Mercato Milan, dalla Germania potrebbe arrivare l’attaccante tanto richiesto da Massimiliano Allegri: ecco tutti i dettagli

Non accenna a fermarsi la marcia di Serhou Guirassy. L’attaccante della Guinea, con la doppietta rifilata al Mainz nell’ultimo turno di Bundesliga, ha toccato quota 11 reti stagionali, confermandosi il miglior marcatore del Borussia Dortmund. Grazie ai suoi gol, la squadra di Nuri Sahin resta aggrappata alle speranze scudetto, portandosi a soli sei punti dal Bayern Monaco capolista. Una forma smagliante per il classe 1996, che si appresta a compiere trent’anni il prossimo 12 marzo nel pieno della sua maturità calcistica.

Il destino di Guirassy, tuttavia, sembra essere un continuo gioco di incastri mancati con i colori rossoneri. In passato, la dirigenza del Milan preferì puntare su Alvaro Morata, ma il nome della punta guineana non è mai uscito dai taccuini di via Aldo Rossi. «Il Milan ci ha provato concretamente anche la scorsa estate, ma la richiesta di 70 milioni legata alla clausola rescissoria ha frenato ogni possibile trattativa» confermano le indiscrezioni, sottolineando come il giocatore sia rimasto a Dortmund solo per l’alta valutazione economica.

Mercato Milan, prospettive per l’estate: clausola al ribasso e sirene arabe

Stasera Guirassy sarà il pericolo numero uno per l’Atalanta negli ottavi di Champions League, ma il suo futuro appare già lontano dalla Westfalia. Le indiscrezioni parlano di un giocatore con le valigie pronte: il suo entourage ha già avuto contatti con i top club dell’Arabia Saudita, attratti dalla sua vena realizzativa e pronti a offrire ingaggi faraonici. Finora lo scoglio principale è stata la rigidità del Dortmund, ma le condizioni sono destinate a cambiare radicalmente nei prossimi mesi.

La vera novità per la prossima sessione estiva riguarda proprio il prezzo del cartellino. La sensazione che si respira negli ambienti vicini al club tedesco è che la clausola scenderà drasticamente: «Per l’estate 2026 il valore dell’operazione potrebbe assestarsi sui 40-50 milioni di euro», rendendo l’affare decisamente più appetibile per le big europee. Resta da capire se il Milan deciderà di sferrare l’attacco decisivo per regalare a Massimiliano Allegri il centravanti di peso tanto cercato.