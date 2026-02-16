Calciomercato Milan, Fofana verso l’addio? Le manovre di Tare. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro del centrocampo dei rossoneri potrebbe subire uno scossone inaspettato durante la prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato da CmdotIT (fonte ufficiale), il nome di Youssouf Fofana, il potente centrocampista francese classe 1999 noto per la sua fisicità e dinamismo, sarebbe finito sulla lista dei partenti. Nonostante un inizio di stagione da titolare inamovibile, il mediano ex Monaco sembra aver perso terreno nelle gerarchie interne del Diavolo.

La scelta tattica di Massimiliano Allegri

Alla base di questo cambiamento ci sono le precise richieste tattiche di Massimiliano Allegri, l’ allenatore del Milan, un tecnico di grande esperienza famoso per il suo pragmatismo e la cura maniacale degli equilibri in campo. L’allenatore livornese sembra infatti preferire con costanza Samuele Ricci, il giovane regista della Nazionale italiana dotato di una spiccata visione di gioco, per via della sua maggiore propensione agli inserimenti offensivi e alla gestione della palla.

Le difficoltà riscontrate da Fofana nell’adattarsi ai compiti difensivi e tattici richiesti dal mister hanno spinto la dirigenza a riflessioni profonde. Nel calcio moderno, la duttilità è fondamentale, e al momento il francese fatica a trovare la giusta collocazione nello scacchiere tattico dei meneghini.

La strategia di Igli Tare e le sirene della Premier League

Entra qui in gioco la visione di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan, dirigente esperto nel costruire rose competitive e nel saper cogliere le giuste opportunità di mercato. L’obiettivo di Tare sarebbe quello di monetizzare il più possibile dalla cessione del francese per poi reinvestire il budget su profili più funzionali al gioco di Allegri.

Le pretendenti non mancano: Youssouf Fofana vanta moltissimi estimatori in Premier League, con il Chelsea in prima fila. Il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Una somma che permetterebbe al Milan di registrare una significativa plusvalenza a bilancio, garantendo ossigeno alle casse societarie in vista di nuovi colpi in entrata.

Un futuro tutto da scrivere per il club rossonero

Il mercato del Diavolo entra dunque in una fase caldissima. Se la cessione di Fofana dovesse concretizzarsi, i rossoneriavrebbero la forza economica per puntare su nuovi obiettivi strategici. La sinergia tra la gestione tecnica di Allegri e le abilità negoziali di Igli Tare sarà decisiva per definire il volto del Milan che verrà, con l’obiettivo di tornare a vincere in Italia e in Europa.