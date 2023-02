Mercato Milan, Aouar resta nel mirino: il francese tentato dai rossoneri

Mercato Milan, i rossoneri restano in pole per Aouar, in scadenza di contratto col Lione: il francese tentato dai rossoneri

Il Milan continua a seguire da vicino Aouar del Lione. Il trequartista francese resta in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ed è fortemente tentato dai rossoneri tanto da aver già parlato con alcuni calciatori francesi già presenti nella rosa rossonera.

Come riportato da Matteo Moretto, Maldini e Massara dovranno vincere la concorrenza del Betis Siviglia con Aouar che preferirebbe comunque tornare a giocare per un club stabilmente in Champions League. La decisione finale arriverà tra aprile e maggio: il Diavolo resta fiducioso.