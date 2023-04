Mercato Milan, altro derby di mercato in vista: ecco per chi. Milan e Inter sono interessate al difensore che gioca attualmente in Germania

Potrebbe svilupparsi un nuovo derby di mercato tra Milan e Inter. Le due milanesi non solo potrebbero sfidarsi per Retegui, anche per un difensore. Si tratta di Ndicka, giocatore dell’Eintracht Francoforte.

Secondo Fichajes.net, Marotta ha mosso i primi passi in avanti per il difensore, che però è voluto anche da alcune squadra di Premier: tra queste spicca il Liverpool.