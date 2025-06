Mercato Milan, Allegri punta su una vecchia conoscenza della Serie A! Contatti in corso con l’agente

Mercato Milan, Massimiliano Allegri pensa a Ciro Immobile come opportunità per l’attacco della prossima stagione: i dettagli

Ciro Immobile, il prolifico attaccante campano, potrebbe essere sulla via del ritorno in Italia, con Fiorentina e Milan che si contendono la sua firma in un’avvincente corsa al mercato. La notizia, riportata con enfasi dal Corriere dello Sport, suggerisce un futuro incerto per il bomber che, dopo diverse stagioni lontano dalla Serie A, potrebbe essere tentato da un rientro nel campionato che lo ha visto protagonista in passato.

La Fiorentina, in particolare, sembra essere decisa a spingere per acquisire le prestazioni di Immobile. Il club viola, alla ricerca di un punta di diamante per la prossima stagione, vede nell’esperienza e nel fiuto del gol dell’attaccante un elemento cruciale per rafforzare il proprio reparto offensivo. Le trattative sembrano essere in fase avanzata, con la dirigenza gigliata che sta lavorando intensamente per convincere il giocatore e il suo entourage della bontà del progetto tecnico. L’obiettivo è chiaro: portare a Firenze un attaccante capace di fare la differenza e di garantire un elevato numero di reti, elementi che spesso sono mancati nelle ultime stagioni.

Tuttavia, la concorrenza del calciomercato Milan si preannuncia agguerrita e significativa. Anche i rossoneri, infatti, hanno messo gli occhi su Immobile, considerandolo un rinforzo ideale per il proprio attacco. La serietà dell’interesse milanista è stata ulteriormente confermata dalla recente visita a Casa Milan di Sommella, l’agente del calciatore. Questo incontro, ampiamente riportato e commentato negli ambienti calcistici, è un chiaro segnale delle intenzioni del Milan di fare sul serio per accaparrarsi l’attaccante napoletano. Il club meneghino, desideroso di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, vede in Immobile un giocatore pronto all’uso, con una grande esperienza e una provata capacità realizzativa, elementi fondamentali per un progetto ambizioso.

Il Corriere dello Sport sottolinea come la trattativa si preannunci complessa e articolata, con entrambi i club pronti a mettere sul piatto le proprie migliori offerte per convincere il giocatore. La scelta di Immobile dipenderà da diversi fattori, tra cui il progetto tecnico, le ambizioni del club, l’offerta economica e, non ultimo, il desiderio personale di tornare a giocare in una determinata piazza. La possibilità di un ritorno in Italia rappresenta per Immobile un’occasione per rimettersi in gioco nel campionato che lo ha lanciato, dimostrando ancora una volta il suo valore e la sua proverbiale vena realizzativa.

In conclusione, la situazione di Ciro Immobile è uno dei temi più caldi di questa fase del mercato calcistico. Con Fiorentina e Milan in prima linea, e il Corriere dello Sport a fare da megafono a queste indiscrezioni, si preannuncia una sfida entusiasmante per assicurarsi le prestazioni del prolifico attaccante, il cui ritorno in Serie A aggiungerebbe senza dubbio ulteriore fascino e competitività al prossimo campionato.