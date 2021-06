Mercato Juve, «lui non interessa»: depennato un nome rossonero

Tuttosport ha inquadrato la situazione a centrocampo in casa Juve. Con Locatelli e Pogba (sogno) i due nomi in cima alla lista dei desideri, non mancano di certo le alternative. Una porta a Leandro Paredes del Psg, l’altra a Miralem Pjanic, pronto a lasciare il Barcellona in prestito biennale con metà stipendio a carico dei blaugrana.

Per quanto riguarda Sandro Tonali, le voci di un presunto interessamento della Juventus non avrebbero trovato conferma né negli ambienti bianconeri né in quelli vicini al centrocampista. Anche su Corentin Tolisso si registra un po’ di freddezza.