Mercato e situazione Bakayoko: la spiegazione di Pioli

Nella conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha parlato anche del mercato di gennaio. Le sue parole:

«Sapevo che il mercato era chiuso e resto convinto che il nostro problema è solo quello di recuperare i giocatori. Non c’è bisogno di intervenire. Bakayoko? Non so se partirà, non ci sono novità. Lui è un professionista incredibile, al momento non ho novità su questa situazione».

