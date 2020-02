Mercato: serviva forse un attaccante in più a Pioli?

Il mercato di gennaio si è chiuso senza attaccanti, dopo la cessione di Piatek

Il polacco è volato a Berlino, il Milan ha incassato ma non ha trovato un sostituto. Lo volontà è stata questa da parte di tutta la dirigenza. Non cambiare nulla. A oggi forse un rinforzo in più davanti, al gruppo non guasterebbe. L’assenza di Ibra contro il Verona ha fatto riflettere.

Under a giugno una possibilità, ma serve un centravanti

Rimane una possibilità l’esterno della Roma di Fonseca. A giugno di sicuro lascerà i giallorossi e il Milan è un opzione gradita, al calciatore. I rossoneri però avrebbero più bisogno di una punta, un finalizzatore da area di rigore.