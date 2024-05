Pedullà striglia Leao: «Parla più sui social che in campo, è allergico alle critiche. Bisogna farsi questa domanda». Le parole del giornalista

Alfredo Pedullà ha analizzato la stagione del rossonero Leao nel suo editoriale per Sportitalia.

PAROLE – «Rafa Leao talvolta parla più sui social che in campo. Allergico alle critiche, non riesce a contare fino a 100 per arrivare alla conclusione che spesso bisognerebbe restare in silenzio piuttosto che togliere qualche sassolino dalla scarpa. L’idea resta sempre la stessa: Leao è un buon interprete del ruolo, ma da qui a definirlo un fuoriclasse ci sono un migliaio di chilometri di distanza. Con buona pace di chi lo esalta a prescindere e si scandalizza se qualcuno non la pensa allo stesso modo.

Da questa stagione che sta per andare in archivio sarebbe stato giusto ricavare un profitto migliore, soprattutto in termini di gol. Leao ha un difetto mica da ridere: gioca una partita sontuosa e buca – quando va bene – le due successive, non il massimo della continuità. Furlani si precipita a confermarlo e avrà le sue ragioni, ansioso quando gli fanno domande sul futuro dell’attaccante. Nella speranza che tutto il Milan impegnato sul mercato sia compatto e abbia la stessa idea, dopo la vicenda Lopetegui qualche dubbio resta. Ma bisognerebbe andare oltre con una domanda: siamo convinti che questo Leao sia indispensabile per le innegabili ambizioni rossonere?»