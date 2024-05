Allenamento Milan, si lavora verso il Cagliari: ecco quando i rossoneri saranno a Milanello domani

Allenamento Milan, si lavora in vista sul Cagliari: ecco quando i rossoneri saranno a Milanello domani. Il programma

Sarà un giovedì di anti-vigilia per il Milan che continua a preparare la sfida di Serie A contro il Cagliari. Una sfida molto importante per i rossoneri, che dopo aver conquistato l’accesso alla prossima Champions League, cercheranno di staccare il pass per la prossima Supercoppa italiana.

Come riportato dal report dell’allenamento odierno, il programma per la giornata di domani prevede un allenamento al mattino.