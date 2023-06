Allegri, lettera per Berlusconi: «Impressionato dalla sua visione del mondo, avrebbe dovuto...»

Max Allegri, tecnico della Juventus ed ex Milan, ha commentato la notizia della morte di Silvio Berlusconi, avvenuta oggi

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus ed ex Milan, affida ad una lettera il suo ricordo di Silvio Berlusconi. Le parole riportate da Sportmediaset.

«Il mio primo ricordo del Presidente Berlusconi è quello di quando lo incontrai la prima volta a Milanello: in quell’occasione durante la nostra chiacchierata mi colpì molto quando mi disse quanti progetti e idee avesse in testa e come per realizzarli tutti avrebbe dovuto arrivare a vivere almeno a 120 anni! Ecco, nel rendergli omaggio in questo giorno di grande dolore vorrei sottolineare il suo grande carisma e la sua visione del mondo che non aveva limiti. Fiducioso ed estremamente positivo nel programmare il futuro. Questa voglia di vivere e di lottare per ogni traguardo è un’eredità che ha lasciato a tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di collaborare con lui e che non verrà dimenticata. Max Allegri».

