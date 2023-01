Mauro: «Milan in condizioni pessime, mai così male». Le dichiarazioni dell’ex giocatore a SportMediaset

Massimo Mauro commenta così la sconfitta del Milan contro l’Inter in Supercoppa Italiana. Le sue parole a SportMediaset.

«Il Milan così non l’ho mai visto. Mai visto così male. Pioli dopo Lecce aveva detto che il Milan aveva sbagliato l’approccio e in questa partita i rossoneri l’hanno sbagliato di nuovo. Questo è molto grave per una squadra seconda in classifica e che si gioca la Champions. Il Milan mi sembra in condizioni pessime.»