Pistocchi, complimenti al Milan: «Buona gara con l’Empoli. Pulisic magistrale in questo aspetto»

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha commentato la vittoria del Milan di Pioli sul campo dell’Empoli: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha commentato:

«Un bel Milan passeggia a Empoli: segna subito Loftus Cheek su assist di Leao, raddoppia Giroud su rigore ( mani sciagurato di Maleh ) rischia solo al 71’ quando Cancellieri impegna Maignan, segna il 3-0 dopo un contropiede magistrale di Pulisic che Traorè finalizza in gol. Buon Milan, sempre in controllo, che torna a vincere in trasferta».