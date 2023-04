Ganz: «Partita folle ma divertente. L’obiettivo è il terzo posto». Le parole del tecnico rossonero dopo il pareggio contro la Juventus Women

Maurizio Ganz ha parlato al termine della partita pareggiata contro la Juventus Women. Ecco le parole del tecnico rossonero:

PARTITA – «Siamo partite forti, ma la Juve è partita più forte di noi e hanno fatto gol subito. Poi non siamo riuscite a reagire e abbiamo preso il 2 a 0. Nel secondo tempo abbiamo cambiato l’assetto tattico, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1, e le cose sono migliorate. Sul 2 a 1 grande gol di Martina e sul 2-2 c’era un calcio di rigore netto. E’ stata una partita folle e credo che il pubblico, sia juventino che milanista, si sia divertito. Entrambe le squadre volevano vincere».

VIGILUCCI – «Ha una gran forza e quando va dentro in area sa sempre trovare la posizione. Inoltre, gran cross di Bergamaschi e sono contento. Dompig si meritava il gol per come ha lavorato la settimana scorsa e oggi, sono felice e spero che ne possa fare ancora fino a fine campionato».

THOMAS – «Anche lei è entrata bene in partita».

CAMPIONATO – «Sappiamo che dobbiamo soffrire fino alla fine, perché siamo poche. Continuiamo a lavorare e questo punto vale tanto sotto l’aspetto del morale perché, dopo la partita con l’Inter, perdere oggi significava ripartire da zero. Ricominciamo nella maniera giusta e sabato ci giocheremo tanto a Firenze.

TERZO POSTO – «Primi due posti inarrivabili, ma per l’orgoglio e per il Milan dobbiamo cercare di arrivare terzi».