Matri sicuro sul derby: «Ansia tutta dalla parte del Milan». Poi parla di Pioli: le sue dichiarazioni a DAZN

Alessandro Matri è intervenuto negli studi di DAZN per parlare del derby di questa sera tra Milan e Inter e non solo. Le sue dichiarazioni.

DERBY – «I rossoneri vengono da un’eliminazione pesante in Europa League contro la Roma ed erano favoriti. Il derby arriva nel momento migliore per dare una risposta. Se fossero passate due giornate dall’eliminazione e l’Inter avesse già vinto lo scudetto, magari gli uomini di Pioli avrebbero perso anche quelle motivazioni che ora hanno. Inter in ansia? Credo non ci sia miglior modo di affrontare questa partita. I nerazzurri ci arrivano con 14 punti di distacco, la squadra di Inzaghi non ha ansia. Vorrà vincerlo, ma è sotto stress più il Milan. Per me vince l’Inter»

PIOLI – «L’anno scorso, se non fosse arrivato nella finale di Champions League, Inzaghi si sarebbe trovato nella stessa posizione nella quale è Pioli adesso. Poi l’approdo in finale ha cambiato il pensiero degli interisti sul tecnico nerazzurro. Anche perché ha fatto una finale molto positiva, ha fatto una grande gara contro il City e una prestazione che ha cambiato il pensiero di tutta la piazza»