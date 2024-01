Matic Milan, pazza idea a centrocampo! E questo indizio lo spinge da Pioli

Matic Milan, pazza idea per rinforzare il centrocampo rossonero! E questo indizio lo spinge da Pioli: i dettagli

Il Milan ha intenzione di rinforzarsi ancora in questi ultimi dieci giorni da qui alla fine del mercato di gennaio. Non solo in difesa, alle giuste condizioni potrebbe essere fatto un colpo anche in mediana.

Il primo nome è Nemanja Matic. Il centrocampista serbo è ormai in rotta con il Rennes e partirà quasi sicuramente nei prossimi giorni a una cifra molto contenuta. I rossoneri stanno valutando pro e contro del possibile affare, e il mancato ingaggio di Popovic ha lasciato libero lo slot da extracomunitario. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.