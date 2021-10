Materazzi fa le carte al campionato: «Il Milan è forte, ma in pole c’è l’Inter»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha commentato la lotta scudetto in Serie A, soffermandosi su Juve, Milan e Inter

Intervistato da Sky Sport, Marco Materazzi ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A, citando anche la crescita dei giovani del Milan. Le dichiarazioni dell’ex difensore dell’Inter.

«Io ho sempre detto che la squadra che ha vinto lo Scudetto è quella da battere. Lo dicevo per la Juve per scaramanzia… L’Inter è la squadra da battere ora, ma il Napoli sta facendo grandi cose, anche l’anno scorso ha fatto bene. Sono state le basi per ciò che stanno facendo ora. C’è anche il Milan, che è molto forte e ha ragazzi cresciuti in maniera esponenziale. Sarà una bella lotta».