Materazzi fa gli auguri ad Eto’o e manda l’ennesima frecciatina a Ibrahimovic: il messaggio – FOTO

Materazzi fa gli auguri ad Eto’o e manda l’ennesima frecciatina a Ibrahimovic: il messaggio dell’ex Inter – FOTO

Continua il batti e ribatti social (e non solo) tra Marco Materazzi e Zlatan Ibrahimovic. L’ex difensore dell’Inter, ha mandato un messaggio al suo ex compagno Samuel Eto’o per il compleanno, tornando ancora una volta alla vittoria del Triplete e mandando un messaggio velato nei confronti dell’ex attaccante del Milan (che a quei tempi rientrò nello scambio col Barcellona per portare il camerunese a Milano).

IL MESSAGGIO – «Ti ho voluto fortemente a Milano.. e tu sai perché !!! 🏆

Tanti auguri hermano @samueletoo 🎂».