Orlando: «Milan? Lo scorso anno gli è andato tutto bene»

Massimo Orlando, ex calciatore, ha analizzato il momento del Milan facendo un paragone con quello della scorsa stagione

A TMW Radio, Massimo Orlando ha analizzato in questi termini il momento del Milan di Pioli:

«L’anno scorso il Milan ha avuto una stagione fantastica dove ti è girato tutto bene. Penso anche che Pioli abbia cambiato il modulo dopo il 2-2 con la Roma, passando alla difesa a tre. Per me deve tornare al modulo che gli ha dato i successi. Leao non ha senso sulla trequarti, deve sfruttare gli spazzi sulla fascia. Magari non sarà solo una questione di modulo, ma devi sfruttare le qualità dei tuoi giocatori. Quando manca Theo e hai un Leao così, diventa una squadra normale».