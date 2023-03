Orlando: «Spero che il Milan torni a giocare come faceva prima». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW anche di Napoli, Inter e Milan in Champions League. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Spalletti è fantastico. Domina tutti in campionato ed ha costruito una macchina quasi perfetta. Per il Milan io spero che torni presto a giocare come faceva prima. Leao è troppo importante per essere sacrificato così, anche perché con quel modo di giocare aveva dominato in Italia e in Europa. Riguardo l’’Inter, invece, non mi è piaciuto l’atteggiamento. È stata dominata e spero si ritrovi il prima possibile».