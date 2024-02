Leao cercasi, il parere dell’ex calciatore: «Gli manca questa cosa. Quando non è in giornata è come giocare con uno in meno»

Leao, arriva il parere dell’ex calciatore e opinionista Massimo Bonanni: ecco cosa manca al portoghese per fare lo step

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Massimo Bonanni ha parlato così di Leao, fuoriclasse del Milan:

PAROLE – «Gli manca sicuramente concretezza. È il classico giocatore che quando è in giornata vince da solo spaccando le partite, mentre quando non è in giornata giochi con uno in meno. Contro il Napoli si è visto che è un giocatore che gli piace più far segnare che segnare ma in occasione di quella ripartenza, anche se era in fuorigioco, aveva fatto l’errore perchè avrebbe dovuto tirare. È un ragazzo che non ha ancora piena maturazione, non ha ancora capito quello che Dio gli ha dato ovvero una forza fisica devastante, una tecnica importantissima. Se capisce determinate cose può diventare molto molto forte ma sta a lui. Pioli l’ha fatto crescere bene ed è riuscito a fargli tirare fuori tanto a Leao e ad altri giocatori».

