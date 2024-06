Luis Alberto Milan, TUTTO FATTO per il suo addio alla Lazio: i dettagli dell’accordo col suo nuovo club. Il punto sullo spagnolo

Accostato in passato anche al calciomercato Milan, Luis Alberto si appresta a salutare definitivamente la Lazio. Lo stesso calciatore negli scorsi mesi aveva sostanzialmente annunciato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione in biancoceleste.

Come spiega Matteo Moretto su X, la Lazio ha chiuso l’accordo per cedere il centrocampista spagnolo all’Al-Duhail, in Arabia Saudita, per circa 12 milioni di euro. Nei prossimi giorni avverrà lo scambio dei documenti e il giocatore partirà per l’Arabia tra la fine della prossima settimana e l’inizio di quella successiva.