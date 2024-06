Donnarumma spiega: «Un onore essere il capitano della Nazionale. Vi svelo l’importanza che ha per noi Spalletti»

Il portiere del PSG ed ex Milan, Gianluigi Donnarumma, ha parlato così in qualità di capitano dell’Italia in vista di Euro2024

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Donnarumma ha parlato in qualità di capitano della Nazionale Italiana che a breve inizierà la propria avventura ad Euro2024. Queste le dichiarazioni dell’ex Milan.

IO CAPITANO? – «Sicuramente molta responsabilità, però sono orgoglioso di portare la fascia, di essere un esempio, è emozionante essere il capitano della Nazionale».

GRANDI ESEMPI COME BONUCCI E CHIELLINI – «Cerco di dare l’esempio, essere me stesso e senza modificare qualcosa. Ho avuto molti esempio come Giorgio, Leo, Gigi, qualcosa prendi da loro. Siamo tanti leader in questa squadra, tutti si devono sentire capitani, esempio per la squadra, portare un gruppo unico, unito, si è creato un legame importante fra di noi. Abbiamo qualità, un grande allenatore che sicuramente ci metterà a posto, ci farà sentire importanti, per giocare partite alla grande. Abbiamo tutto per fare un grande Europeo».

SPALLETTI – «Ci troviamo molto bene, sappiamo tutti che risultati ha portato negli ultimi anni, prepara bene le partite, ci fa stare molto bene anche fuori dal campo. Io lo ringrazio per la fiducia che ogni volta mi dà, oltre a tantissimi consigli. Ascoltare un allenatore con un’esperienza così grande ti dà una mano, per me è importante ascoltarlo e prendere tutte le indicazioni che mi può dare».

NAPOLI – «Qualche parola la fa, Spalletti, sul Napoli. Ha vissuto una grandissima esperienza, ha dato e preso tanto, si emoziona ogni volta che parla di Napoli. È il nostro allenatore e speriamo di portare gioia in tutto il paese».

SUL GIRONE – «Tosto, ma anche per gli altri. Perché sanno che affronteranno un’Italia forte, con un’idea, è un raggruppamento duro per tutti. Si ragiona per gradi, affronteremo ogni partita come fosse l’ultima. C’è da prepararsi bene, rimboccarsi le maniche perché saranno tutte partite complicate. Tutti possono dare qualcosa di importante. Da Scamacca a Bastoni, Jorginho e Barella, tutti possono dare una mano importante e tutti si devono sentire così».

BUFFON – «Abbiamo un rapporto splendido, solo con la sua presenza ti dà tanto, è importante averlo con noi, che ti parla, che ti dà consigli. Per la storia che ha fatto, per quanto dato all’Italia e al club, quando dice una parola la prendi al volo. Per noi è una grande forza».