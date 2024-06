Gimenez Milan, ripresi i contatti per l’attaccante! La pista resta da monitorare per l’estate. I dettagli sulla trattativa per il messicano

Come rivela il Corriere dello Sport, sono ripresi i contatti tra gli uomini del calciomercato Milan e gli agenti di Santiago Gimenez. L’attaccante del Feyenoord per caratteristiche è uno di quelli che piace maggiormente alla società di Via Aldo Rossi.

Sul messicano classe 2001, in possesso anche del passaporto italiano, ci sono pure Napoli e Atletico Madrid. Se i rossoneri vorranno strapparlo al Feyenoord dovranno pagare almeno 50 milioni di euro. La pista resta comunque calda.