Fonseca Milan, Zapelloni DUBBIOSO: «La scelta sarebbe potuta essere diversa, ma…». Le parole del giornalista sulla decisione

Umberto Zapelloni ha espresso tutti i suoi dubbi sulle scelta del Milan di prendere Fonseca. Ecco le parole del giornalista pubblicate su Il Foglio:

PAROLE – «Negli ultimi quaranta anni solo quattro allenatori stranieri sono riusciti a vincere lo scudetto. Eppure il Milan nella lista dei candidati alla panchina ha inserito solo nomi stranieri, ma non gente alla Klopp per intenderci, piuttosto tecnici dal curriculum tanto sballato da riuscire a scatenare lo sciopero dei tifosi e a far riemergere il canto ‘Pioli is on fire’ che era passato di moda. La scelta del sostituto avrebbe potuto essere diversa da quella di Lopetegui o di Fonseca che in Italia non ha certo lasciato un ricordo indelebile e non è una scommessa alla Sacchi o alla Capello».