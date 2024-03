Daniele Massaro, leggenda del Milan, ha parlato a Sky dopo i sorteggi dei quarti e delle semifinali di Europa League

ROMA – «Almeno la conosciamo molto bene, anche se in coppa. Tre squadre italiane ci poteva essere questo pericolo. È un’altra partita: rispetto all’approccio in campionato questa è una competizione internazionale. Ci sono le migliori squadre che vogliono arrivare fino alla fine».

COSA HA LASCIATO LA DOPPIA SFIDA CON LO SLAVIA PRAGA – «La consapevolezza che molti giocatori sono cresciuti. Abbiamo recuperato degli infortunati, ci sarà tempo per prepararla bene, perché questa competizione è l’obiettivo primario».

DE ROSSI ALLENATORE – «Non sono nello spogliatoio e a Trigoria. Risultati negativi han portato a questa decisione e lui sta lavorando bene. Subito dalla prima partita ha fatto vedere la sua personalità. C’era la consapevolezza di dover fare qualcosa in più per continuare in Europa League».

FASE DIFENSIVA – «Se ci fosse stato Baresi avrebbe risposto meglio di me. Ho fatto un paio di partite in Champions ma con quella difesa era facile giocare. Abbiamo subito qualche gol per via degli infortuni, per distrazioni ma anche bravura degli avversari. Pioli sta lavorando bene ora in difesa, con tutti i recuperati. Non commetteranno più gli errori commessi».