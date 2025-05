Massara, spunta il curioso retroscena: l’ex Milan è stato vicino ad un top club di Serie A. La ricostruzione

Massara, l’ex direttore sportivo del Milan è stato vicino al ritorno in Italia: prima dell’addio Giuntoli lo aveva sondato per la Juve

Secondo quanto riportato da Daniele Longo su X, Massara, ex direttore sportivo del Milan e del Rennes, era stato contattato dalla Juventus nei giorni scorsi per il ruolo di direttore sportivo, in vista dell’addio di Cristiano Giuntoli.

Tuttavia, nonostante il contatto, la pista non si è accesa e sembra che Massara non sia più una opzione per la Juventus. Massara aveva appena concluso la sua esperienza al Rennes e il suo nome era stato accostato al club bianconero come possibile sostituto di Giuntoli.