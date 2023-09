Martinez (CT Portogallo) su Leao: «Era importante fare questo»

Roberto Martinez, Commissario Tecnico del Portogallo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Federazione

Le parole di Roberto Martinez, Commissario Tecnico del Portogallo, che rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Federazione dopo la vittoria contro la Slovacchia. Ecco cosa ha detto anche su l’attaccante del Milan, Leao:

«Vincere era la cosa più importante, perché quando si gioca per la nazionale è importante avere uno spirito di squadra e un impegno. Oggi si sono visti tutti i valori di una squadra vincente. Abbiamo bisogno non di due, ma di più modi di giocare. Dobbiamo essere più abili con una varietà tattica. Mi sono piaciuti i collegamenti tra tre giocatori, ma oggi era importante avere situazioni di uno contro uno, con spazio per Rafael Leao. Le abbiamo usate qualche volta, ma non quanto avremmo dovuto. I giocatori slovacchi hanno chiuso bene gli spazi all’interno. Abbiamo molti giocatori di qualità che possono creare scompiglio. Siamo stati intelligenti anche quando abbiamo saputo sfruttare gli spazi esterni, con giocatori come Rafael Leao, uno contro uno, Cancelo, Diogo Dalot, Semedo e Pedro Neto. Sono giocatori che possono creare squilibri. C’era spazio per loro, ma poi ci è mancata la pazienza nell’ultimo terzo di campo»