Marotta: «Il Milan grazie a Pioli è cresciuto molto, bisogna prenderne atto»

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, a Radio Anch’io sport commenta il derby di Milano conclusosi 1-1:

«E’ chiaro che resta il rammarico per non essere riusciti a vincere, merito anche dell’avversario. La lotta scudetto? Siamo in una fase altamente interlocutoria del campionato, la differenza è rappresentata dal fatto che il Milan è cresciuto nell’era Pioli e sta giocando un ruolo di primo piano, dobbiamo prenderne atto».