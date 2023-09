Marotta a Dazn: «Il gruppo è pronto, dobbiamo essere ambiziosi»

Marotta ha parlato a Dazn nel pre partita tra Inter e Milan valido per il derby della quarta giornata di Serie A 2023-24

«C’è la consapevolezza di essere una squadra che deve competere con ambizioni, un fatto di orgoglio e non di arroganza. Il tecnico è con noi da tre anni, quando c’è sempre più affiatamento»

INZAGHI – «Inzaghi è ancora molto giovane ed è normale che l’esperienza in una realtà diversa dalla Lazio lo ha portato ad acquisire competenza e leadership. Lo vedo molto migliorato, già era bravo e oggi è una certezza a tutto tondo. I risultato gli stanno dando ragione, ma sono le prestazioni che danno questa certezza»

FRATTESI – «Siamo l’Inter, squadre che partecipa a più competizioni e quindi era obbligatorio costruire un gruppo competitivo rispettando i parametri finanziari. Ci sono tanti titolari, non riserve. Credo che ci sia spazio per tutti: Frattesi è un ragazzo intelligente, è arrivato adesso e ci sarà tempo per mostrare il propri valore»

SECONDA STELLA – «Sicuramente è un obiettivo importante. Sia Milan che Inter ambiscono a vincere il campionato»