Marinozzi smentisce Pioli: «Dice che il Milan ha tirato tanto con la Roma, ma il dato sugli expected gol è bassissimo»

Il giornalista Andrea Marinozzi fa una dettagliata analisi di Roma Milan, smentendo in parte le parole di Pioli sui tiri in porta

Intervenuto dagli studi di Sky Sport al termine di Roma Milan, Andrea Marinozzi fa la sua analisi sul match di ieri che è costato l’eliminazione per i rossoneri dall’Europa League. Il giornalista si sofferma in particolare sulla prestazione di Leao, sul gioco dei rossoneri e sulle parole pronunciate da Pioli relative ai tanti tiri in porta fatti nelle due sfide.

SU LEAO – «Leao a volte sbaglia le scelte, non ha la possibilità di esprimersi al meglio anche per il tipo di partita che si viene a verificare. Alcune scelte le sbaglia. Spesso il Milan quest’anno ha risolto le partite con la qualità offensiva dei singoli, Leao è uno di questi. Nelle due partite contro la Roma è mancata tantissimo questa qualità offensiva».

SU PIOLI ED I TIRI IN PORTA – «Pioli parla dei tanti tiri effettuati, in totale sono 45 nelle due gare. Ma se guardiamo la qualità di questi tiri, che si può misurare con gli expected gol, siamo ad un livello di 0.05. Cioè un tiro del Milan mediamente ha avuto la possibilità di segnare il 5%, che è un valore bassissimo, la media è di 10-11%. A dimostrazione che troppe volte cercano più la giocata individuale che qualche combinazione che possa superare la difesa avversaria. Troppe difficoltà con la Roma, soprattutto in superiorità numerica. Ha intasato lo spazio centrale non riuscendo a liberare lo spazio per la conclusione. La squadra non è aggressiva, non riesce a recuperare palla alta».